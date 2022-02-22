В Московской области, в Дубне, сотрудники полиции разбираются в деталях странного происшествия: подросток избил школьного охранника, а на следующий день напал на собственного отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Первый инцидент произошел в школе, где несовершеннолетний набросился на 46-охранника школы во время конфликта.

На следующий день в полицию поступило сообщение о том, что тот же парнишка избил папу. Но папа оказался крепче охранника, и после стычки с ним юноша с травмами доставлен в специализированное медицинское учреждение.