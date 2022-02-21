В Татарстане начали собирать гуманитарную помощь для беженцев, эвакуированных с территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. На базе региональной общественной приемной планируется создать штаб по оказанию правовой помощи эвакуированным, сообщает "Реальное время" со ссылкой на руководителя исполкома "Единой России" Марата Самигуллина.

"Мы направили порядка 20 писем предприятиям разного профиля. У кого-то просим бытовую химию, у кого-то — холодильники, морозильники, где-то — кондитерские изделия, где-то — туалетную бумагу, постельное белье, средства индивидуальной защиты и др.", — рассказал Марат Самигуллин.

Будет принято решение о сборе денег для беженцев. Первая очередь гуманитарного груза будет готова к началу следующей недели.

Сообщается, что эвакуированных жителей Луганска и Донецка планируется разместить на базе санаториев "Васильевский", "Ливадия", "Жемчужина". Всего в Татарстан прибудут около тысячи беженцев.

Вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР продолжают расселять в городах России. По данным МЧС, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек.