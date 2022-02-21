Татарстанцы требуют вернуть обязательный татарский язык в республиканские школы. Жители Челнов и Казани вышли на пикеты, на которых озвучили свои требования, сообщает Союз татарской молодежи "Азатлык", который выступил организатором этих акций.

"Мы не согласны с бесправным положением татарского языка. Требуем создания полноценной системы национального образования на татарском языке: детские сады, школы и национальный университет", – сообщили пикетчики.

Одиночные пикеты были замечены в Казани на Баумана, на площади Азатлык в Набережных Челнах.

Глава Союза татарской молодежи Наиль Набиуллин рассказал, что в Татарстане пости нет спецшкол, где преподавали бы татарский, а в обычных школах родной язык перестал был обязательным, сообщает "ФедералПресс".