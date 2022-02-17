Держитесь от них подальше: Павел Глоба назвал три женских знака Зодиака, которые не умеют любить

Есть люди, которые не умеют любить. Они могут думать, что умеют это, могут вводить в заблуждение окружающих, но факт остается фактом - для них всегда на первом месте будут карьера, собственное "я" и все что угодно, но только не партнер.

Среди женских знаков Зодиака таких персон больше всего у трех звездных представителей. Советский и российский астролог, журналист и публицист Павел Глоба назвал их.

Козерог

Женщины, рожденные под этим знаком, личности замкнутые, недоверчивые, очень осторожные в отношениях. Им трудно довериться даже близким людям, трудно впускать в свою жизнь людей. Если женщина этого знака начинает с кем-то встречаться, то все равно всегда будет держать дистанцию. И даже в браке дамы-Козероги сохраняют невидимый барьер между собой и партнером, говоря о личных границах и свободах - под этими понятиями очень удобно прятать свой страх.

Близнецы

Женщины-Близнецы очень влюбчивы. До того, что готовы поклясться в вечной любви чуть ли не на следующий день после знакомства. Но Глоба советует партнерам Близнецов быть осторожными: как легко эти женщины дарят свое сердце, так же легко могут в любой момент потребовать его обратно. А вместе с ним руку, кольцо и часть имущества.

Избранникам женщин-Близнецов следует заранее готовиться к разным финалам отношений. Они действительно непредсказуемы и просчитать их нельзя.

Телец

Женщина-Телец практична и рачительна, но при этом она - страшный эгоист. На первом месте у нее всегда будут ее собственные желания и идеи, и только потом, может быть, идеи партнера. К тому же эти женщины относятся к мужу, как к ребенку, опекая его по-матерински.

В ответ они требуют полной преданности и первых подозрениях начинают устраивать форменное светопредставление.

Неудивительно, что этому знаку крайне сложно найти себя пару, нередко они так и проводят всю свою жизнь в одиночестве.