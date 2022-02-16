Следственный комитет в Татарстане разыскивает потерпевших по делу казанского маньяка Игоря Птицына. Мужчина нападал на девушек и женщин в период с 2009 по 2017 год на территории Кировского и Авиастроительного районов столицы Татарстана. Самым нашумевшим его преступлением стало убийство 17-летней Даши Максимовой. Тело девочки нашли у озера Глубокое. Птицын жестоко избил и изнасиловал свою жертву.

Но тогда Птицына не нашли, и смогли установить его причастность к преступлениям только при помощи ДНК-анализов, которые провели в рамках расследования дел прошлых лет. Его ДНК совпало с генетическими данными жестокого маньяка.

Птицын вину сразу признал. Затем Следком РТ обвинил его в серии убийств и изнасилований.

Следователи считают, что жертвами стали 7 женщин в возрасте от 16 до 35 лет, трое из них были убиты. Но не исключается, что жертв на самом деле было больше.

"В целях установления всех эпизодов преступных действий Птицына И.Г. лиц, пострадавших от действий Птицына И.Г., просим обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Наки Исанбета, 57 или по тел.: 8 (843) 221-73-81", — сообщили в СУ СКР по РТ.