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Фото: kazanreporter.ru

Следком в Татарстане ищет потерпевших от рук казанского маньяка Птицына и просит их помочь

16.02.2022, 14:24 488 prokazan.ru
Следственный комитет в Татарстане разыскивает потерпевших по делу казанского маньяка Игоря Птицына. Мужчина нападал на девушек и женщин в период с 2009 по 2017 год на территории Кировского и Авиастроительного районов столицы Татарстана. Самым нашумевшим его преступлением стало убийство 17-летней Даши Максимовой. Тело девочки нашли у озера Глубокое. Птицын жестоко избил и изнасиловал свою жертву.
 
Но тогда Птицына не нашли, и смогли установить его причастность к преступлениям только при помощи ДНК-анализов, которые провели в рамках расследования дел прошлых лет. Его ДНК совпало с генетическими данными жестокого маньяка.
 
Птицын вину сразу признал. Затем Следком РТ обвинил его в серии убийств и изнасилований.
Следователи считают, что жертвами стали 7 женщин в возрасте от 16 до 35 лет, трое из них были убиты. Но не исключается, что жертв на самом деле было больше.

"В целях установления всех эпизодов преступных действий Птицына И.Г. лиц, пострадавших от действий Птицына И.Г., просим обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Наки Исанбета, 57 или по тел.: 8 (843) 221-73-81", — сообщили в СУ СКР по РТ.

 
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Россиянин пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии
20:00, 05.02.2022
Тела троих молодых мужчин нашли на съемной квартире
19:00, 05.02.2022
Он есть в каждом доме: диетолог назвала продукт, который приводит к развитию тяжелых форм рака
11:22, 05.02.2022
Два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа
10:20, 05.02.2022
Пенсионер жестоко расстрелял и зарезал двух женщин, которые пришли помочь по хозяйству
05:00, 05.02.2022
Отец в наказание закрыл 4-летнего сына в подвале многоэтажного дома, воспитывая в нем мужика
01:00, 05.02.2022
Пенсионерку заподозрили в причастности к смерти ее беременной дочери
12:56, 04.02.2022
Подросток подговорил друга задушить 13-летнюю школьницу прямо на школьном дворе
12:17, 04.02.2022
Молодой человек набросился на свою мать и выколол ей глаза
10:43, 04.02.2022
Беременную женщину на позднем сроке отправили в СИЗО, из-за чего ее ребенок умер
09:56, 04.02.2022
Новый Хатико: собака уже полтора года терпеливо ждет у ковидного госпиталя умершего в нем хозяина
05:00, 04.02.2022
Дети сутки провели в квартире с телами погибших матери и отца
00:01, 04.02.2022
Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки
19:00, 03.02.2022
Прохожие на улице обнаружили человеческую голову
16:55, 03.02.2022
Трое друзей убили женщину и бросили ее тело на съедение свиньям
15:30, 03.02.2022
Мужчина избивал девятимесячного сына сожительницы и переворачивал его вниз головой для наказаний
13:10, 03.02.2022
«Петля на шее»: экономист Делягин рассказал, почему крайне опасно брать кредиты в 2022 году
11:45, 03.02.2022
Женщина, уставшая от перебоев с электроэнергией, угрожала убить и расчленить мэра города
10:10, 03.02.2022
Ученик второго класса вступился за мать и ударил ее обидчика ножом в почку
09:06, 03.02.2022
Мужчина в форме сотрудника ФСИН пригрозил изнасиловать своих сослуживцев
08:57, 03.02.2022
В квартире нашли тело женщины, которая умерла 10 лет тому назад
00:01, 03.02.2022
Эксперты были в шоке: на теле убитого насчитали 585 ранений - так постарался друг покойного
13:39, 02.02.2022
В ковидарии погибли десять рожениц и восемь младенцев - началось следствие
13:18, 02.02.2022
Двое гаишников жестоко избили 24-летнюю девушку-оперативника полиции
10:44, 02.02.2022
Мужчина занял денег на интим-услуги у собственной жены, но остался без денег, услуг и жены
10:32, 02.02.2022
Вирусолог назвал места, где вы больше всего рискуете подхватить омикрон
10:01, 02.02.2022
Заключенный решил передать жене записи с издевательствами, но за это его пытали электричеством
09:17, 02.02.2022
Мужчина настойчиво пытался заманить девочку в заброшенный дом, обещая показать щенков
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью