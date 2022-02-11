В Красноярском крае разгорелся скандал на грани политики и филологии. Местный министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов заявил, что население нужно «ограмотнять».

С таким предложением Шорохов выступил публично, на сессии краевого Законодательного собрания, затронув проблему низкого уровня грамотности среди людей:

"Надо вместе как бы … При выдаче грантов надо «ограмотнять» население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому и приведёт. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за «целёвкой» использования вот этих грантов», — сказал министр.

Местные СМИ уже назвали высказывание "цитатой дня", а самому министру сельского хозяйства посоветовали уволиться с поста и пойти в министры образования.