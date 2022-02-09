Авиакатастрофа в Татарстане 9 февраля 2021 года: Что известно о крушении самолета под Бугульмой

9 февраля в 16:25 в МЧС Татарстана поступило сообщение об аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna. Это произошло рядом с селом Новое Сумароково Бугульминского района. Предварительно, на борту находились два инструктора, передает ведомство.

На место оперативно направили сотрудников МЧС и медиков. При посадке самолета никто не пострадал.

Легкомоторное авиасудно принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Его полет был тренировочным. Во время жесткого приземления он повредился.

Причина случившегося устанавливается. Начата следственная проверка по факту вынужденной посадки. Также проверку соблюдения требований безопасности полетов запустила и Камская транспортная прокуратура.