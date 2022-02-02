В Татарстане стремительными темпами растет заболеваемость коронавирусом. Если сутками ранее были зарегистрированы рекордные 777 случаев за сутки, то сейчас рекорд побит - за сутки в республике зафиксировали 848 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Среди заболевших 94 ребенка в возрасте до 18 лет. 71 человека госпитализированы, остальные лечатся дома.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани - 453 человека. В Набережных Челнах отмечено 99 случаев болезни.

По данным республиканского оперштаба на 2 февраля 2021 года, с начала пандемии в республике официально подтверждены 50 490 случаев заболевания. Выздоровели 39 465 жителей Татарстана, причем 117 излечились за минувшие 24 часа.