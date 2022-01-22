Группа ученых из Университета в Майноте (Северная Дакота, США) пришла к выводу, что сексуальная ориентация четко связана с группой крови и резус-фактором. Есть такое сочетание группы и резуса, которые буквально предопределяют склонность человека к однополой любви.

Новое исследование показало, как четыре генетических фактора влияют на ориентацию: группа крови, резус-фактор, цвет глаз и цвет волос. В исследовании приняли участие 7 тысяч студентов США и Канады, среди них были и открытые гомосексуалисты, и лесбиянки.

И если связи между цветом глаз и волос и ориентацией не обнаружилось вовсе, то с группой крови оказалась совсем другая история. Большая часть людей с традиционной ориентацией имела вторую группу крови. Среди гомосексуалистов людей со второй группой крови было меньше всего, буквально единичные случаи.

Среди лесбиянок и гомосексуалистов оказалось больше всего людей с отрицательным резус-фактором, тогда как большая часть людей с положительным резус-фактором предпочитает традиционные сексуальные отношения.