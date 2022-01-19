Известный татарский писатель Захид Махмуди умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей Республики Татарстан.

О причинах смерти литератора ничего не сообщается. Похоронен Махмуди будет у себя на родине - в Кукморском районе РТ.

В 1982 году после окончания Казанского института культуры Захид отслужил в армии и начал трудиться в районной газете, а позднее стал редактором детских программ на радио "Татарстан".

Захид Махмуди был редактором в газетах "Шәһри Казан", "Авыл" и журнале "Татарстан". Также трудился редактором газеты Союза писателей РТ "Әдәби җомга".

Первые свои рассказы писатель начал создавать еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Это были острые, сатирические произведения, а уже в 1991 году увидела свет его потрясающая фантастическая повесть "Профессор Мияугөл".

Работал Махмуди диктором на татарском отделении радио "Казань", основателем которого сам и являлся.

В 2013 году Захид Махмуди вместе с сыном, ведущим телеканала ТНВ Фанисом Камалом, организовал киностудию "Махмутфильм", где было снято четыре художественных фильма.

В последние годы Захид Махмуди в своей частной типографии в Кукморском районе Татарстана издавал четыре газеты на татарском языке и различную литературу.