В Татарстане за минувшие сутки, по данным республиканского оперштаба, зафиксировано 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Из низ 5 - завозные, остальные же носят контактный характер.

27 человек медики госпитализировали, 86 оставлены дома для амбулаторного лечения.

Самое большое количество новых пациентов в Казани - 65. 13 человек заразились в Набережных Челнах, 6 - в Елабужском районе, по 4 - в Зеленодольском и Лениногорском районах.

В Мензелинском районе заболели коронавирусом трое, по 2 человека инфицировались в Верхнеуслонском, Кукморском, Нижнекамском районах.

В ряде других районов РТ зафиксировано по одному случаю.

По данным на 17 января, с начала пандемии в РТ заболели 44 411 человек. Скончались 1526 человек, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли четверо.