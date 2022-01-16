Минувшей ночью в Кировском районе Казани произошел смертельный пожар в частном двухэтажном доме на улице Дренажной. В доме загорелась мебель и вещи на площади около 10 квадратных метров.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 42-летнего хозяина дома. Мужчину передали медикам, но реанимационные меры не дали результата. Мужчина уже был мертв.

По предварительному заключению, причиной пожара могло стать неправильное использование электрического оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.