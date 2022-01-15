Минниханов поручил готовить дополнительный резерв коек и лекарств в больницах Татарстана

На совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов заявил, что все ограничительные меры, действующие в Татарстане в связи с Covid-19, будут сохранены.

"Ковид никуда не ушел, он имеет некую динамику роста. Мы видим, как растет ковид за рубежом, это связано с новым штаммом «Омикрон». Многие страны уже вводят дополнительные ограничительные меры. У нас пока такой необходимости нет, но готовность должна быть", - сказал Рустам Минниханов.

Он дал поручение Минздраву РТ приготовиться к новой волне заболеваемости штамом "омикрон". Напомнил, что для защиты от омикрон-штамма также важно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

"Необходимо усилить работу по тестированию. Ослаблять ограничительные меры возможности нет. Все они очень важны. И быстрое реагирование – как только появится очаг, нужно быстро его ликвидировать. При проявлении симптомов ОРВИ нужно соблюдать самоизоляцию, обращаться в лечебное учреждение", - дал указания президент.

Он также поручил увеличить резерв коек и лекарственных препаратов в инфекционных больницах в республике.

Сейчас по Татарстану развернуто 2570 ковидных мест, из которых 1638 коек занято инфекционными пациентами.

Ранее сообщалось, что в Татарстане привилось 2 миллиона 319 тысяч человек.