В феврале в Казани стартует реконструкция третьего северного коллектора. Общая протяженность участка составит более 2,3 км. В настоящие время устраняются провалы, что осложняет проведение работ, сообщили в Мэрии Казани.

"Уже в феврале стартует капитальный ремонт канализационного коллектора, это большая работа для города. „Водоканалу“ поставлена задача сделать все в максимально сжатые сроки с хорошим качеством, чтобы в следующие 50 лет мы на этих участках с проблемами больше не сталкивались", - рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший аварийный участок на улице Чистопольская.

Для максимального сохранения существующей инфраструктуры при реконструкции будет применяться современная технология полимерного рукава.

Сейчас идет конкурс, в котором будет определен подрядчик. Планируется, что на реконструкцию участка будет направлено 1,6 миллиардов рублей по инвестпрограмме «Водоканала», из них на первый этап пойдет 400 миллионов рублей.

При ремонте коллектора будет вводиться временное перекрытие дорог.