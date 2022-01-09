В Казани Mercedes сбил девушку и снес забор

Вчера вечером в Казани на улице Серова Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе, об этом сообщает «Татарстан-24».

Автомобиль на большой скорости проехал на красный свет и сбил девушку, переходившую дорогу в положенном месте.

По словам очевидцев, автомобиль прокатил девушку на капоте, после чего влетел в забор. Мужчина предложил пострадавшей 300 тысяч рублей, чтобы решить вопрос без полицейских. Как подчеркнули свидетели происшествия, водитель не был пьян, но находился в неадекватном состоянии.

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом обеих ног.