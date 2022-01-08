Бледность кожи может говорить о заражении штаммом “омикрон” COVID-19

Ученые американского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили еще один необычный симптом штамма «омикрон» COVID-19 - серый, синий или бледный оттенок кожи, губ и ногтевого ложа. Это происходит из-за недостатка кислорода в крови.

Наиболее выраженными симптомами штамма «омикрон», по словам медиков, являются сдавленность и боль в грудь, затрудненные дыхание, сонливость и спутанность сознания. Новому штамму свойственны и обычные симптомы ковида – высокая температура, кашель и перемены в восприятии вкусов и запахов.