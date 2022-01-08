Мужчина изрезал ножом посетителей бара

В пятницу, 7 января, 29-летний петербуржец напал с ножом на посетителей бара в Василеостровском районе. Два человека были госпитализированы с ранениями.

Инцидент произошел в баре «Дикая утка». Затем он напал с ножом на посетителей заведения. От его выходки пострадали двое мужчин. Один был госпитализирован с ранением бедра, другой – с проникающей раной груди. Потерпевших доставили в Мариинскую больницу, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали дебошира. Оказалось, что он уже имеет не одну судимость. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.