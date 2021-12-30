Звезды "Ак Барса" Артем Лукоянов, Александр Бурмистров, Кирилл Петров и Даниил Тарасов перед Новым годом сыграли в дворовый хоккей с детской командой 70-ой школы Казани. Матч провели на уличном катке в Кировском районе столицы Татарстана.

Профессиональные хоккеисты по достоинству оценили уличный лёд — пошутили, что он лучше, чем на ряде гостевых арен в КХЛ.

В последний раз "барсы" играли в хоккей на улице год назад.

Матч судили тренеры школьной команды, удалений не было. Матч завершился со счетом 3:3.