Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно и как он был связан с татарстанским криминалом

Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова остается главной новостью на 22 декабря 2021 года. О том, что сотрудники ФСБ задержали Гафурова стало известно утром. При этом, пока точную причину никто не называет. Гафуров находится в Москве, куда его доставили из Казани.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ - КРИМИНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ КОНЦА 90-Х

Одна из самых обсуждаемых версий задержания ректора КФУ Ильшата Гафурова – заказное убийство криминального авторитета в 99 году. Считается, что Гафуров был тесно связан с ОПГ «29-й комплекс» Набережных Челнов. Группировка действовала не только на территории Татарстана, но и в Москве, а также на Украине. На счету ее членов порядка 20 убийств.

Лидерами «двадцатьдевятников» были Адыган Саляхов и Рузаль Асадуллин. По данным портала Chelny-biz.ru, данные о связи Гафурова с ОПГ есть даже в книге «Зазеркалье» Юрия Удовенко. В этом году отбывающих сроки лидеров ОПГ доставили в Казань для допросов. В осведомленных кругах распространилась информация, что могут всплыть показания на Ильшата Гафурова. Вероятно, что кто-то из «двадцатьдевятников» и назвал фамилию нынешнего ректора КФУ.

Связь Гафурова и лидеров ОПГ датирована второй половиной 90-х, когда ректор КФУ был сперва депутатом Елабужского горсовета, а затем стал мэром Елабуги, которой руководил до 2010 года, как раз до момента назначения на пост ректора КФУ.

Одно из упоминаний Гафурова в книге «Зазеркалье» связано с покушением на лидера «двадцатьдевятников» Саляхова: «…за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова».

КАК ГАФУРОВ МОГ БЫТЬ СВЯЗАН С УБИЙСТВОМ ДЕПУТАТА ИСРАФИЛОВА

В числе основной причины задержания Гафурова многие источники называют события августа 1999 года. Тогда в Москве на глазах многочисленных прохожих застрелили депутата из Елабуги и бизнесмена Айдара Исрафилова.

«28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова», - приводит Lenta.ru слова источника в правоохранительных органах.

К слову, незадолго до убийства уголовное дело завели на самого Исрафилова. Его обвинили в вымогательстве и избиении коммерсанта. Тогда Исрафилов назвал свое задержание политическим. Позже он в эфире по телевизору сообщил, что власти Елабуги готовят на него покушение. Мэром города на тот момент был Гафуров.

ЧТО ГОВОРЯТ В КФУ

Пресс-секретарь ректора КФУ Лейсан Закирова прокомментировала задержание своего начальника. В интервью "Казанским Ведомостям" она рассказала, что ничего не предвещало подобного развития событий. Гафуров вечером 21 декабря был на мероприятии "Студент года", а после мероприятия Гафуров общался с гостями.

"Вчера было все нормально. На мероприятии Ильшат Рафкатович был, я его личный пресс-секретарь, и ни на шаг от него не отходила. Мы вчера закончили только в восемь часов вечера, потом он встречался с гостями до позднего вечера", — отметила Лейсан.

Занятия в вузе проводились в обычном режиме. А вот ежедневно активный медиапортал КФУ сегодня затих. За 22 декабря нет ни одной новости. Последняя публикации как раз со "Студента года".