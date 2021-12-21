Стали известны некоторые подробности драки, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения на складе "Яндекс.Лавки" в Казани. Ранее мы сообщали, что группа молодых людей, предположительно, цыган, зашла на склад и устроила потасовку с курьерами.

Телеграм-канал "Еду в Татарстан" сообщил, что конфликт возник из-за зажигалки. Пятеро парней попросили у курьеров зажигалку, но отдавать ее обратно отказались. Начался словесный конфликт, который перерос в драку. Двоих курьеров начали бить на улице, но те убежали на склад, куда позднее и зашли нападающие.

На место прибыли правоохранители и задержали нападавших. По словам очевидцев, немного ранее обидчики напали и на курьеров "Самоката".