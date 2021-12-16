Новый год и Рождество становятся для каждого источником самых ярких и счастливых воспоминаний. Уже 31 числа в каждом доме будут застолья с вкусными блюдами и напитками. И как же встретить 2022 год, не омрачив его пищевым отравлением или обострением гастрита? В этой статье вы узнаете, как отпраздновать долгожданный праздник без вреда своему здоровью.

Что нужно знать о приобретение и приготовлении еды?

В преддверии Нового года многие стараются приобрести продукты заранее. Не хотят стоять в очередях и акции в магазинах заманчивые. Однако, это не всегда полезная привычка. Во-первых, задолго до наступления праздников покупайте еду только с длительным сроком хранения. Уделяйте внимание на сроки и условия хранения, а также состав продукта. Во-вторых, закупайтесь только в разрешенных местах торговли.

Фото: Карина Косенкова

Пищевые отравления в новогодние праздники более чем в половине случаев происходят по одной причине - хранение и употребление оставшихся с праздничного стола кулинарных творений, кондитерских изделий с кремом и полуфабрикатов из рубленого мяса. Во избежании неприятностей готовьте салаты, мясные блюда, холодец в небольших количествах.

Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи и фрукты. Храните пирожные, торты и скоропортящиеся продукты в холодильнике. А главное не держите заправленные майонезом или сметаной салаты больше суток. И лучше не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней.

Праздничное застолье

Мы привыкли 31 числа готовить и ждать праздничный стол. Так вот, не стоит садиться за стол голодными. Не забывайте в этот день про завтрак, обед и ужин. Во время празднования соблюдайте очередность блюд. Сначала съешьте салат, потом более сытный вариант и приступите к горячим блюдам. Не стремитесь попробовать все и сразу. Разнообразная пища дает большую нагрузку на организм.

Фото: pinterest.ru

Употребляйте алкоголь в умеренных количествах и не запивайте газировкой еду. После употребления пищи не ложитесь сразу спать и тем более сразу не отправляйтесь из-за стола кататься на коньках или лыжах. Горки подождут до следующего дня. В этот вечер минимальные физические нагрузки будут только на пользу.

Детские подарки тоже выбирайте в проверенных торговых точках. Лучше всего для сладкого подарка ребенку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.

Давайте в этот год без травм

Наконец, все мы ходим в этот день запустить салют или порадоваться яркими бенгальскими огоньками дома. Обязательно приобретайте пиротехнику в специальных отделах и магазинах. Смотрите на сроки годности. Во избежании травм используйте их по назначению и в соответствии с инструкцией. Не давайте пользоваться детям, не достигшим 16 лет.

Многое из перечисленного вы знаете сами. Придерживайтесь рекомендаций и встречайте этот год здоровыми и счастливыми. А то ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь.