С 16 декабря в трамваях и троллейбусах Казани можно будет оплатить проезд через приложение, об этом сообщала пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Новая система оплаты с четверга будет запущена в тестовом режиме.

При помощи мобильного приложения и специальных датчиков в салоне транспорте пассажир легко оплатит проезд, не обращаясь к кондуктору. После успешно проведенного платежа на экране смартфона появится электронный чек. Именно его можно будет показать кондуктору в качестве подтверждения факта оплаты.