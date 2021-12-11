Любят сплетни, интриги и скандалы: Названы самые невыносимые женщины по знакам зодиака

Астрологи вычислили представительниц знаков зодиака, о чьем сложном характере можно слагать легенды. Пять невыносимых женщин по знаку зодиака

Лев

На первом месте в рейтинге ужасных характеров находятся девушки, родившиеся под созвездием Льва, передает «Пятый канал». Как супруги они капризные, строгие и требовательные — однако взамен они готовы отдать не меньше, чем требуют.

Скорпион

Очень эмоциональные Скорпионы становятся страстными любовницами, но в постоянных отношениях с ними дым дома стоит столбом.

Рак

Девушки-Раки могут быть нежными и заботливыми, однако перегибают палку, и их любовь превращается в навязчивость и гиперопеку. Упреки в этом их ранят.

Дева

На четвертом месте находятся Девы. Противоположный пол тянется к ним с безумной силой, однако Девы жестко требуют поступков для завоевания их сердца. В быту они тоже очень требовательны, особенно в вопросах порядка и чистоты.

Близнецы

Ну а Близнецы обожают сплетни и интриги. С ними все стараются быть поаккуратнее — любое неосторожное слово может вылиться в крупную ссору в неожиданный момент. Кроме того, Близнецов нельзя не ревновать — они не упускают возможности пофлиртовать, сообщает Rambler.