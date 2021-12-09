Будет ли новый локдаун из-за омикрона: Казанский врач раскрыл правду о новом штамме коронавируса

В конце ноября мир всколыхнула тревожная новость о появлении нового штамма COVID-19 под названием омикрон.. Пока о нем очень мало известно. И в то время, как одни ученые говорят, что омикрон может приводить к более тяжелому течению заболевания, другие высказывают предположения, что он, наоборот, послабее, чем предыдущие штаммы.

Информация об омикроне с каждым днем обрастает все новыми и новыми пугающими подробностями. Так, в частности, в СМИ пишут, что он вызывает учащенное сердцебиение, что у некоторых детей, заразившихся им, на коже появляется необычная сыпь. А что думают по этому поводу врачи? И может ли омикрон быть опаснее своих предшественников? Корреспондент Prokazan.ru поговорила на эту тему с главным инфекционистом Минздрава Татарстана, доктором медицинских наук Халитом Хаертыновым.

ОСОБЕННОСТИ ОМИКРОНА

"Омикрон содержит очень большое количество мутаций - около 50. И половина из них находится в зоне S-белка, с помощью которого вирус взаимодействует с клеткой, - говорит Хаертынов. - Мутация в этой зоне может повлиять на многие моменты. Во-первых, вирус может стать более заразным. А во-вторых, это может отразиться на клинической картине заболевания, на степени тяжести клинических проявлений".

На фото: Халит Хаертынов. Фото: business-gazeta.ru

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ОМИКРОН

По классификации ВОЗ все новые штаммы инфекции условно подразделяются на три типа:

1) мутации, вызывающие интерес (которые ни на что не влияют)

2) мутации, вызывающие озабоченность

3) мутации, которые могут иметь тяжелые последствия

По этой классификации омикрон, как и “Дельта” (или индийский штамм, как его еще называют), британский штамм, относятся к 2 группе - к мутациям, вызывающим озабоченность.

И уже были примеры, когда штаммы, причисленные к этой категории, действительно приобретали новые свойства. Так, медики уже убедились в том, что дельта-штамм в несколько раз заразнее своих предшественников.

Если один носитель уханьского штамма COVID-19 (или, выражаясь медицинским языком, альфа-штамма) в среднем заражает двух человек, то носитель дельта-штамма - до 8, говорит Хаертынов.

Фото: "РИА новости"

Таким образом, по мнению инфекциониста, из-за большого количества мутаций омикрон потенциально действительно может чаще приводить к тяжелому течению заболевания и быть более заразным, но пока об этом ничего не известно. Впрочем, с такой ситуацией мы уже сталкивались. Ведь, по словам Хаертынова, и индийский штамм оказался опаснее “альфа” с точки зрения клинических проявлений ковида.

"Дельта-штамм гораздо более заразный и чаще вызывает более тяжелые формы заболевания, оно при этом штамме быстрее прогрессирует", - отмечает врач.

Но у омикрона, по словам Хаертынова, больше мутаций, чем у дельта-штамма. Что тоже вызывает опасение у ученых. Пока же, по информации СМИ, ссылающихся на медиков, еще не встречались тяжелые формы коронавируса, вызванного омикроном. Но это связано с тем, что штамм новый и недостаточен изучен, говорит Хаертынов. А в интернете есть публикации, в которых эксперты утверждают, что у зараженных пока не замечено тяжелых форм потому, что большинство из них в силу структуры населения ЮАР - люди молодого возраста, которые переносят ковид легче.

ОМИКРОН VS ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

Одно из опасений, связанных с новым штаммом COVID-19 - то, что им могут чаще заражаться люди молодого возраста и дети. Хаертынов не исключает такой возможности.

"По предварительной информации, поступающей из ЮАР, болеют в том числе молодые люди и дети", - говорит медик.

НЕОБЫЧНАЯ СЫПЬ У ДЕТЕЙ

По информации РБК, в эфире Sky News британский врач Дэвид Ллойд заявил о том, что примерно у 15 % детей, зараженных штаммом омикрон, на теле появляется необычная сыпь. Хаертынов же не видит в этом чего-то из ряда вон выходящего и говорит, что врачи и раньше замечали у больных ковидом, нечто подобное.

"Коронавирус поражает любые клетки, которые несут на своей поверхности рецептор АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент 2 типа). А такие рецепторы есть и на коже. Поэтому кожные проявления COVID-19 встречались и при первой волне, - говорит Хаертынов. - Такую сыпь мы регистрировали и у детей, и у взрослых. И желудочно-кишечные расстройства тоже отмечаются, потому что и в кишечнике много таких рецепторов. Не нужно думать, что ковид - это только легочные поражения".

Фото: severdv.ru

ВЫЗЫВАЕТ ЛИ ОМИКРОН УЧАЩЕННОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ?

По данным СМИ, у зараженных штаммом омикрон часто наблюдается учащенное сердцебиение. Впрочем, врачи говорят, что оно тоже в порядке вещей при коронавирусе.

"Учащенное сердцебиение при ковиде - это, как правило, проявление интоксикации, - пояснил Хаертынов. - И в то же время оно может говорить и о поражении сердечной мышцы".

СИТУАЦИЯ ПО КОВИДУ В ТАТАРСТАНЕ

На наш вопрос о том, когда могут отменить QR-коды, Хаертынов дал такой ответ:

"Я бы не привязывал отмену QR-кодов к конкретным датам - это будет зависеть от эпидситуации. Это произойдет, когда она будет приемлемой, когда снизится количество болеющих COVID-19".

Фото: ТАСС

По словам инфекциониста, сейчас ситуация с заболеваемостью в Татарстане стала несколько лучше - врачи отмечают снижение количества госпитализаций. С одной стороны, это может быть связано с тем, что многие уже провакцинировались от ковида. А с другой - с тем, что… коронавирус постепенно уступает место гриппу.

"Сейчас пошел грипп. А когда одна инфекция активно распространяется, другая может уходить, - говорит инфекционист. - Есть такой механизм, который называется рнк-интерференция. Если человек заразился одним вирусом, маловероятно, что разовьется вторая инфекция. Потому что если вирус проник внутрь клетки, он будет стараться не пустить туда другой вирус. Вот, например, в прошлом году гриппа не было, потому что доминировал ковид. Хотя в то же время, такая ситуация может объясняться и тем, что тогда было много привитых от гриппа".

На вопрос стоит ли вакцинироваться от Covid-19, медик дал только положительный ответ. По его словам, только прививка дает необходимую защиту от вируса.