Глава российского Следкома Александр Бастрыкин оказался крайне недоволен и даже возмущен статистикой по оправдательным приговорам. Заслушав доклады глав управлений в регионах он заявил, что показатели "особенно тревожны", говорится на официальном сайте СК РФ.

Больше всего оправдательных приговоров, а соответственно, и претензий, к следствию в Татарстане. Там стало распространенной практикой оправдывать преступников, если совершенное фигурантом деяние суд считает малозначительным и не представляющим общественной опасности.

Бастрыкин считает, что это - следствие недостаточного качества работы следователей.

Он поручил разобрать каждый оправдательный случай и уделить внимание тому, как по делу поработал следователь, собрал ли он достаточно доказательства вины.

В случае чего Бастрыкин разрешил применять меры строгого дисциплинарного воздействия к следователям, допустившим нарушения, которые привели к оправдательному приговору.