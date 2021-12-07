Боязнь пандемии и высокая цена: Казанские туроператоры фиксируют снижение спроса на новогодние туры

Близится Новый год, а с ним и длинные новогодние каникулы - время, когда многие россияне традиционно отправляются в путешествия. Изменился ли как-то в связи с пандемией спрос на такие поездки в этом году и какие направления наиболее популярны среди казанцев? Корреспондент Prokazan.ru выяснила ответ на эти и другие вопросы.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Египет

Одним из самых востребованных направлений стал Египет. Что и неудивительно. Ведь новогоднее путешествие туда обойдется гораздо дешевле, чем в другие зарубежные страны. Даже отдых в Турции будет дороже.

"Если для поездки в Турцию по системе “все включено” на 7 ночей/ 8 дней понадобится от 50 - 55 тысяч на человека, не считая стоимости новогоднего ужина (за который в разных местах берут от 3 до 10 - 12 тысяч рублей), то для поездки на такой же период в Египет "все включено" - от 40 тысяч на человека", - рассказала корреспонденту Prokazan.ru менеджер турфирмы Coral Travel Алена Ульянова.

Фото: "Аргументы и факты"

Еще, по словам менеджеров турфирм, популярностью пользуются такие направления, которые уже подороже:

ОАЭ

За неделю проживания в пятизвездочном отеле по системе “все включено” уйдет от 100 тысяч рублей на человека.

Фото: "Тихая гавань"

Доминиканская Республика

С 26 декабря стоимость путевки туда “все включено” с проживанием в трех-четырехзвездочном отеле составит от 140 - 150 тысяч рублей на человека за 10 - 11 ночей (более короткий период не предлагается), с 24 декабря - от 100 тысяч.

Фото: Megapolis travel

ТУРЫ ПО РОССИИ

Этой зимой казанцы чаще бронируют туры за границу, чем по России. Но и на последние есть спрос.

“На новогодние праздники в этот раз у нас более востребованы зарубежные направления”, - говорит менеджер турфирмы Go2travel Диана. - “Но туры по России тоже берут. Зимой из них наибольшей популярностью пользуются Сочи, Калининград, Питер. Стоимость путевок по этим направлениям разная, зависит от типа отеля (от того, сколько звезд), продолжительности поездки, местоположения. Например, в Сочи проживание в горах зимой обходится дороже, поскольку там горнолыжка”.

Корреспондент Prokazan.ru провела собственный опрос знакомых на тему поездок. Из 37 респондентов из Казани новогоднее путешествие планирует только два человека. Одна девушка с семьей уезжает в Сочи. Другой молодой человек хочет посетить Кавказ и Черноморское побережье. Один из опрошенных сказал, что проведет новогодние праздники в деревне на территории Татарстана.

А ЧТО СО СПРОСОМ?

В большинстве турфирм отмечают, что спрос на новогодние поездки несколько снизился, хотя в некоторых из них утверждают, что он остался на том же уровне. Представители туриндустрии связывают это с их высокой стоимостью.

"Спрос есть. Но цены очень высокие. Поэтому летят не все, кто спрашивает", - говорит менеджер турфирмы Coral Travel Алена Ульянова. - "Из десяти заинтересовавшихся бронируют туры примерно трое".

Фото: Наш ребенок

Раньше в начале декабря иногда уже невозможно было достать путевки куда-либо, а сейчас до сих пор большинство туров все еще в наличии, говорят менеджеры турфирм. И в то же время они предупреждают: свободные места в отелях уже заканчиваются. Если еще немного протянуть с покупкой, можно остаться и без путевки. В то же время бронь - дело серьезное. После нее при возврате билетов в большинстве случаев уже сложно будет получить все деньги в полном объеме - на это можно рассчитывать только при некоторых обстоятельствах, таких как, например, болезнь, госпитализация, вызов в суд, отмечают в Pegas Touristic.

Некоторые считают, что спрос снизился из-за страха казанцев перед COVID-19. И говорят об этом не без оснований.

"Люди очень боятся коронавируса. У нас в офисе уже слетело несколько заказов по этой причине", - рассказали нам в одном из офисов турфирмы Pegas Touristic.

В то же время в других турфирмах утверждают, что их клиенты совершенно не заморачиваются по поводу пандемии.