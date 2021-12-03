Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину провести служебные проверки в Министерстве по делам молодежи РТ и в Министерстве лесного хозяйства РТ. Оба министерства попали в поле зрения ревизоров во время проведения антикоррупционной проверки.

В Минмолодежи установили странные взаимоотношения с фондом "Сэлэт", который финансируется из бюджета. Установлено, что фонд закупал палатки для форума по одной цене, а из бюджета на них выделялись совсем другие средства. Стоимость палаток была завышена на 2 млн 380 тысяч рублей.

Нашли нарушения и в работе Минлесхоза. О результатах служебных проверок будет доложено лично Минниханову.