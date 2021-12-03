Агина Алтынбаева рассказала, как ей живется в психиатрической больнице в Казани, куда ее поместили по решению суда на психиатрическую экспертизу. Информацию Алтынбаева передала через своих редакторов соцсетей, пишет Многодетная челнинка и скандально известная "яжмать всея Руси"рассказала, как ей живется в психиатрической больнице в Казани, куда ее поместили по решению суда на психиатрическую экспертизу. Информацию Алтынбаева передала через своих редакторов соцсетей, пишет chelny-biz.ru

"Находиться на экспертизе не из легких задача. Это своего рода жизненное испытание, но и новый этап в твоей жизни. Жизнь здесь проходит совсем по-иному, не так как описывают в интернете. Там мы читаем много ужасов, но я бы хотела развеять этот миф, - сообщает Алтынбаева. - Забота о людях, которые здесь находятся по разным жизненным ситуациям, по моему мнению, на высшем уровне. Нет физического насилия, грубости, косых взглядов, осуждения. Персонал очень дружелюбный и с юмором. Что меня удивило, так это 5-разовое питание (эх, а я думала пару кг скину), правда без соли, но это мне не страшно. Рацион очень разнообразный для казенного учреждения, присутствуют мясо, рыба, птица. Компоты, чаи, кофе, какао. Фрукты через день. Всегда свежий хлеб. И просто огромные порции!".

Пациентка описала, что довольна не только условиями и питанием, но и соседями по палате. Ее удивило, что ее личность пользуется среди местных популярностью.

"Удивило, что я пользуюсь здесь какой-то популярностью, особенно у мужчин, некоторые даже приносят мне свои передачки (о боже, зачем?)".

Также многодетная мать отметила, что беспокоится о своих детях, которые сейчас пребывают в государственном учреждении.