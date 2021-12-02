В Башкирии и Татарстане может начаться опасная эпидемия, власти Башкирии уже пошли на крайние меры и ввели режим ЧС. Причина - массовое заболевание коров и быков узелковым дерматитом, сообщает региональное ГУМС.

Ветслужба Татарстана подчеркивает высокий уровень заразности болезни и обращается к владельцам частных хозяйств, фермерам, предпринимателям, перекупщикам скота и мяса.

На время эпидемии просят приостановить ввоз скота. Также каждый ввоз крупного рогатого скота с территорий Башкортостана нужно согласовывать с кабмином Татарстана.

Заболевание протекает очень тяжело. У инфицированных животных поднимается высокая температура, наблюдаются потеря веса, конъюнктивит, затруднение дыхания и работы органов пищеварения, а в коже появляются узелки.

Санитарные врачи региона напоминают, что для того, чтобы избежать заноса инфекции в другие районы, необходимо покупать КРС и продукцию животного происхождения только в проверенных и установленных региональными властями местах торговли.