26-летняя жительница Казани, которая мечтала о хорошей жизни и достатке, а потому бросившая мало зарабатывающего мужа и продавшая новорожденного ребенка в Москве за 100 тысяч рублей, арестована на два месяца. Но судьба ребенка, которого пока отправили в медучреждении Москвы, до сих пор не решена.

Отец малыша в Казани заявил, что не знал о планах бросившей его сожительницы продать сына. Он начал собирать документы, чтобы забрать ребенка из приюта. Но сделать это оказалось не так просто: мужчину отправили доказывать отцовство при помощи теста ДНК, а потом обращаться в суд. Пока мужчина не победит в суде, малыш будет оставаться в Московском доме малютки.