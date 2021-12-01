Школьники из Набережных Челнов испоганили школу за 1.5 млрд рублей, которая открылась 3 месяца назад

Руководство челнинской гимназии №14 пожаловалось на поведение школьников, которые испоганили школу, открывшуюся всего 3 месяца назад. Так, сообщается, что дети испортили кабинки мужских туалетов. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«Не всем достается такое счастье учиться в новом, теплом, красивом здании. Оснащенном и оборудованном. Но все равно находятся те, кто не бережет, что имеет. Портит то, что не делал сам», — говорится в сообщении.



Фото: из социальных сетей

Руководство учебного заведения призвало родителей школьников провести необходимые беседы с детьми.

Объект 3 месяца назад торжественно открыл президент Татарстана Рустам Минниханов, а стоимость школы составляет 1.5 миллиарда рублей.