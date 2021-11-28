В Казани на утилизацию снега на снегоплавильных пунктах потратят 125 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен Дирекцией по конкурентной политике и закупкам города Казани.

В документации говорится, что большую часть снега (325 тысяч тонн) нужно будет собрать в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана. А из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов вывезут 85 тысяч тонн снега. 100 тысяч тонн снега вывезут из Московского и Кировского районов и 105 тысяч тонн из Советского района.

Переплавка одной тонны снега, как легко прослеживается по предварительным подсчетам, стоит бюджету около 200 рублей. Вода от переплавки будет отводиться в городской коллектор.

Победитель тендера будет назван 6 декабря.