В Казани наказали агрессивного пассажира, который накануне напал на кондуктора в ответ на просьбу показать QR-код. Мужчина распылил в лицо сотруднику транспортной организации перцовый баллончик. Мировой суд сегодня вынес в отношении дебошира решение, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на главу Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова.

Решением мирового суда пассажира оштрафовали на 2 тысячи рублей за отказ соблюдать требования и нормы по предупреждению и ликвидации ЧС. А за мелкое хулиганство его арестовали на 5 суток.

"Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас многие опасаются за свою жизнь и здоровье", — сказал Темляков.