В Казани рабочий сорвался с 10-метровой высоты, когда ставил окна. В Следкоме по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело погибшего 36-летнего монтажника окон нашли на территории котельной на улице Родины. Предварительно установлено, что мужчина ставил окна на большой высоте и сорвался вниз. Что послужило причиной трагедии, еще не установлено.

Расследование уголовного дела продолжается.