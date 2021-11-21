Три дня в Татарстане продолжают искать сбежавшего сына многодетной челнинки Агины Алтынбаевой, отправленной судом на психиатрическую экспертизу в казанскую клинику. Мать Алтынбаевой отказалась брать опекунство над детьми, и двоих детей уже поместили в детские учреждения, а вот средний сын сбежал, и теперь сотрудники полиции обратились в поисковый отряд за помощью, пишут "Челнинские известия".

"Сегодня к нам обратились по поводу пропавшего сына Агины Алтынбаевой. Ждем сведений о нем и заявления в полицию от родственников. Как только отдел подтвердит, что заявление поступило, разместим информацию в социальных сетях", — пояснили волонтеры.