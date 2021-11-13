Если бы вакцинировались, были бы живы: Минниханов высказался о смертности от Covid-19 в Татарстане

Введенные в республике ограничительные меры будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом 13 ноября 2021 года заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что ситуация по Covid-19 в республике остаётся напряжённой. Каждый день от коронавируса умирают 8-10 человек, большинство из которых - пожилые люди.

«Нас очень беспокоит низкие темпы вакцинации граждан старше 60 лет. Среди них привито только 46%. В то же время статистика показывает, что бо́льшая часть смертельных случаев приходится именно на пожилых людей. Нужно беречь себя. Нет другого способа защититься от этой болезни. Только в нашей республике от коронавируса умерли больше тысячи человек. Если бы они вовремя вакцинировались, то остались бы живы», - подчеркнул президент РТ.

Минниханов отметил, что в республике созданы все условия для желающих привиться. Имеется большой запас всех видов вакцин, работают пункты вакцинации, в том числе и передвижные.

«Сегодня есть два пути: либо вакцинироваться, либо переболеть и столкнуться с последствиями после ковида. Это касается не только взрослых. В „красных зонах„ очень много молодых людей. Здесь нет исключений - все мы под богом ходим. Да, есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но у них болезнь протекает намного легче», - добавил Рустам Минниханов.