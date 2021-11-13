В казанский зоопарк привезли Кинг Конга

В казанском зоопарке «Река Замбези» появился новый обитатель – горилла Нгуву. "Кинг Конга" привезли в столицу Татарстана из испанского сафари-парка. Животное поселили в отапливаемый вольер, где Нгуву пока будет жить один. Посетители уже могут увидеть нового жителя «Реки Замбези». 5 ноября самцу Нгуву исполнилось 8 лет.

"Переезд из теплой страны животное перенесло хорошо. Из Испании до Москвы примат летел самолетом, а потом его пересадили в теплый автобус", - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По словам сотрудников казанского зооботсада, Нгуву чувствует себя хорошо, кушает ивовые ветки, зеленый салат и орехи. Позже в зоопарк привезут еще двух самцов гориллы.