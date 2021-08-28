15-летнему мальчику из Казани, который упал в трехметровый каньон в Абхазии, удалось восстановить челюсть в ДРКБ, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Камиль Фаттахов отправился в Абхазию с мамой и младшей сестрой. Решили сходить на экскурсию в Хашупсинский каньон. Школьник пошёл один к горной реке и сорвался с высоты 25—30 метров. Когда его достали, то у Камиля были раздроблены обе челюсти.

В больнице Сухума ребенку наложили гипс, и семья на машине отправилась в Казань. Здесь мальчика госпитализировали в республиканскую детскую больницу. Операция по восстановлению челюсти ребенка длилась 10 часов. Теперь мальчику предстоит длительная реабилитация.