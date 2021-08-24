В Казани сознательный водитель помог силовикам выследить и поймать неадекватного таксиста, сообщает телеграм-канал Mash Iptash. Мужчина ехал с семьей из Зеленодольска в Казань. По пути ему бросился в глаза белый "Киа Рио":водитель иномарки вел себя странно, то увеличивал скорость до неприличия, то заезжал на отбойник. Мужчину это насторожило.

Он позвонил в ГИБДД, рассказал об увиденном, а потом начал преследовать "Киа", передавая дорожным инспекторам, где сейчас находится машина.

Таксиста поймали в пробке на Залесном. По информации телеграм-канала, подозрения казанца были обоснованными: водитель "Киа" явно употребил какие-то запрещенные вещества. Какие и в каком количестве, теперь установят дознаватели.