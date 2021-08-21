Сборы ребенка в школу в этом году обходятся российским родителям примерно в 33 тысячи рублей, подсчитали в Росстате. Средний ценник включил в себя стоимость школьной одежды, канцтоваров, обуви и других принадлежностей.

Родителям девочек в среднем приходится выложить за сбор дочки в школу 24 100 рублей. Родителям мальчиков - 19 500 рублей.

Самые высокие цены зарегистрированы в Камчатском крае. Там стоимость сбора девочки достигла 33 500 рублей. Высокими считаются и цены на Чукотке - стоимость сборов мальчика там составила 26 800 рублей.

Самые дешевые сборы зарегистрировали в Орловской области - 14 900 рублей за сборы мальчика.

Под понятием "школьный набор" Росстат понимает 11 предметов одежды для девочек и 9 - для мальчиков. У девочек есть 2 юбки и три пары колготок. Количество канцтоваров одинаковое - их 7 ( 5 ручек, 5 простых карандашей, тонкие тетради - 4 штуки, набор из 12 фломастеров, альбом из 40 листов, 5 учебных пособий, рюкзак).