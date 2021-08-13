Управление федеральной антимонопольной службы в Республике Татарстан обнаружило нарушения более чем в половине всех закупок, которые были проведены в регионе в рамках национальных проектов. Из 94 закупок с нарушениями прошли 52. Об этом заявил замруководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

Самое большое количество нарушений нашли в закупках по нацпроекту "Образование" - 18 из 23 закупок. Далее следует нацпроект "Безопасные дороги", а следом - "Демография".

Какие нарушения допущены? Например, министерство образования РТ не обратило внимания на запрет на запрет иностранного ПО при покупке робототехники. Иногда закупки проводили у одного поставщика, не проводя, как того требует закон, конкурсы и аукционы.

Часто нарушения заключаются в неправильном оформлении документации, в неправомерном отклонении заявок-участников.

В результате пяти выданных предписаний дополнительная экономия бюджетных средств составила 4,25 млн рублей.