Советский районный суд Казани вынес решение отправить под домашний арест известного в республике адвоката Марселя Бадрутдинова. Его обвиняют в посредничестве в передаче крупной взятки на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Адвокату предъявили обвинение. По версии следствия в марте 2016 года он был защитником подсудимого Булата Шакирова, который обвинялся в страховых мошенничествах. На время следствия Шакирова арестовали, но его мать передала адвокату 2 миллиона. Их он должен был за отмену ареста передать судьям.

Однако Шакиров все-таки остался в СИЗО, а в последующем получил обвинительный приговор. Сейчас он охотно свидетельствует против своего бывшего защитника. Юрист вину не признает, утверждая, что дело сфабриковано.

Следствие ходатайствовало о заключении Бадрутдинова под стражу, однако защита настаивала на домашнем аресте. Суд согласился с позицией подсудимого и его защитника. Адвокат пробудет под домашним арестом до 9 октября.