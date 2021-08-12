Систему контроля и управления доступом установят в 79 школах, гимназиях и лицеях Казани. На эти цели из городского бюджета направят 6,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Дата проведения аукциона назначена на 24 августа.

Усиленная система пропускного режим включает в себя программно-аппаратные технические средства для ограничения и регистрации входа-выхода людей через точки доступа.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани произошла трагедия - Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Сейчас он находится в московском СИЗО "Бутырка" и заявляет о раскаянии.