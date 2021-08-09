В Татарстане в перечень для предоставления земли многодетным включены более 64 тысяч семей. Из них 40, 5 тысяч уже обеспечены участками, об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Но с учетом уже имеющихся участков все равно есть нехватка - примерно 19 тысяч участков критически не хватает, чтобы обеспечить ими всех нуждающихся. Большая часть дефицита (70%) приходится на Набережные Челны и Казань. В столице Татарстана в списки включены 15817 семей, и выдали землю только 6485.

Министр призвал глав муниципальных образований обеспечить коммунально-инженерной инфраструктурой предоставляемые земельные участки, а также обратить внимание на вовлечение дополнительных территорий, отмечает ИА REGNUM.