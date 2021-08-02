Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не поддержал идею регионального Минтранса построить двухэтажные эстакады на въездах в Казани. По мнению транспортников, такие дороги помогут победить проблему пробок на въездах в столицу республики. Предварительная стоимость проекта - 78 миллиардов рублей.

Двухэтажные дороги как в Японии или в Лондоне предложил построить глава ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов. Также он посоветовал убрать из Казани муниципальные парковки и сделать въезд в Казани платным.

По поводу идеи построить двухэтажные эстакады глава региона высказался довольно категорично:

"Хоть трехэтажные сделайте! Никакие выносные трассы не спасут", — прокомментировал инициативу глава Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что в столицу едут все, и это - факт, который нужно просто признать.Учитывая его, Минниханов предложил подумать " как будем выруливать".