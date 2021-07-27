Девушки-поклонницы Ильназа Галявиева, устроившего кровавый расстрел в школе № 175 в Казани, при котором 9 человек погибли и 23 пострадали, опубликовали более сотни романтических фанфиков-рассказов о том, как живет их кумир в неопределенном альтернативном будущем. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

В рассказах поклонниц Ильназ заводит семью, совершает новые нападения, вступает в интимные отношения с почитателями. Одним словом, фантазия девиц не знает границ.

Первые из рассказов начали появляться в Сети через два дня после трагедии в Казани - 14 мая. И теперь каждый день появляются все новые и новые истории. Их публикуют на wattpad, ficbook, youtube и telegram. Они указывают в начале постов, что ни в коей мере "не оправдывают терроризм", но потом пишут про поцелуи, отношения и секс с Галявиевым — говорят про его "няшность".

Самый популярный рассказ собрал 21 тысячу прочтений. Автор описал побег Ильназа из тюрьмы, новый теракт и новый роман казанского стрелка.