Ильназ Галявиев, арестованный судом на два месяца за устроенную им кровавую бойню в 175-й школе Казани, видимо, растерял львиную часть своей бравады. Теперь он каждый день встречается со следователем. Он перестал говорить о своем "божественном начале" и начал вспоминать былое. Он плачется, как тяжело ему жилось, какие страшные обиды ему довелось пережить за годы, проведенные в той самой 175-й школе.

В частности, стрелок рассказал следствию, что некая преподавательница, которая вела у него уроки с 7 до 9 класс, сильно его обижала. Он не смог вспомнить ее фамилии, но точно помнит, что учитель называла его тупым и обещала, что парень ни за что не поступит в 10 класс.

Также обвиняемый винит в своем душевном дискомфорте одноклассников, которые в какой-то момент отреклись от него, наблюдая постоянный прессинг со стороны учителя.

Психиатрическая экспертиза Галявиеву еще не проводилась, на нее его специально повезут в московский НИИ имени Сербского. В СИЗО его навещает только адвокат, родители не делали даже попыток увидеть сына, доставившего им и еще сотням людей столько горя.

Напомним, в результате устроенной Галявиевым 11 мая стрельбы, 9 человек погибли, 24 пострадали.