Заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ, главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как помочь казанцам при тепловом ударе. Ее слова приводит "Татар-Информ".

"Оказать первую помощь нужно даже не медикаментозную. Во-первых, надо перенести или перевезти человека в тень: под дерево, в помещение, в тень от дома", — рассказала врач.

Диана Абдулганиева также добавила, что голову перегревшемуся необходимо приподнять. Дальше нужно сделать холодные компрессы, намочив любую ткань прохладной водой и приложив ее ко лбу, шее, щекам.

Перегревшемуся нужно давать больше жидкости пить. Для этой цели категорически противопоказаны алкогольные и горячие напитки. А чтобы лишнее тепло покинуло тело и вышло в окружающую среду, важно расстегнуть на пострадавшем рубашку, снять верхнюю одежду, если позволяет ситуация.