В Кирове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве маленького ребенка своей знакомой. Следователи считают, что он выбросил малыша с балкона 5 этажа. Матери полуторагодовалого мальчика дома не было. От многочисленных травм ребенок скончался.

Полицейские выяснили, что мать мальчика отправилась в магазин за алкоголем. Она состояла на учете в ПДН, с ней не раз специалисты проводили беседы о том, как надо воспитывать и содержать ребенка.

На нее не раз составляли административные протоколы, штрафовали, но хорошей мамой она так и не стала.

О мотивах мужчины, который выбросил ребенка с балкона, ничего не сообщается.