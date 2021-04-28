В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении участкового, который проигнорировал вызов маленькой девочки. Она позвонила и сообщила, что ее маму убивает отец, позже выяснилось, что это не шутка. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Трагедия произошла еще 1 января. Девочка сообщила, что ее маму бьет отец, что участковый посчитал, что это баловство. Позже выяснилось, что в тот же вечер мужчину убил жену и спрятал тело. Все праздники он выпивал, в когда протрезвел, покончил с собой.

На данный момент участкового обвиняют в халатности, если вину докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.